Einblick ins Sortiment des Bad Rothenfelder Feinkostgeschäfts, das mit Genehmigung der Gemeinde am Volkstrauertag öffnen durfte.

Christoph Beyer

Bad Rothenfelde. Die Öffnung zweier Geschäfte am Volkstrauertag in Bad Rothenfelde sorgt für Verwirrung, auch bei der Gemeinde.

Zwei Geschäfte im Bad Rothenfelder Ortszentrum hatten ihre Pforten am Volkstrauertag geöffnet und boten Keramik und Feinkost zum Kauf an. Die Inhaber fühlten sich nicht an die Regelung zu Sonntagsöffnungen in Kurorten gebunden, di