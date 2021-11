Viel Betrieb herrschte am Volkstrauertag im Ortszentrum von Bad Rothenfelde.

Christoph Beyer

Bad Rothenfelde. An Sonntagen zwischen dem 1. November und dem 15. Dezember müssen auch in Kurorten Geschäfte geschlossen bleiben. In Bad Rothenfelde aber hatten am Sonntag mehrere Geschäfte geöffnet. Durften sie das?

Kaum ein freier Tisch ist zu bekommen an diesem Sonntagnachmittag in den Cafés gegenüber dem Alten Gradierwerk und auch auf den Straßen im Ortszentrum herrscht reges Treiben. Während die einen Kaffee und Kuchen genießen, betrachten andere d