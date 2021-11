Kind bei Küchenbrand in Bad Rothenfelde leicht verletzt

Ein Küchenbrand hat am Freitag in Bad Rothenfelde die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Symbolbild

Carsten Rehder/dpa

Bad Rothenfelde . Am Freitagabend hat sich ein 11-jähriger Junge bei einem Küchenbrand in Bad Rothenfelde leichte Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, seien die Einsatzkräfte am Freitag gegen 19.45 Uhr zur Straße "Am Mühlenbach" gerufen worden. Ein 11-jähriger Junge habe dort Öl in einem Kochtopf erhitzt.Durch die starke Hitzeentwicklung entzündete sich das Öl. D