Wie läuft es auf der Baustelle am Bad Rothenfelder Busbahnhof?

Die Baustelle am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bad Rothenfelde liegt wie ein Riegel vor den Lokalen.

Michael Schwager

Bad Rothenfelde. Langzeitbaustelle am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bad Rothenfelde. Wie geht es voran, was sagen die Gastronomen nebenan?

Der Zeitplan könne wohl eingehalten werden, sagt Stephan Breitzke vom Bauamt der Gemeinde. Zirka 14 Tage sei das Projekt derzeit in Verzug, weil die Bauleute beim Abtragen des alten Straßenmaterials festgestellt haben, dass Leitungen für St