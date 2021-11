Model Lisa Jane vor und nach der Gestaltung des Wettbewerbsbeitrages. Ute Nieke vom Bad Rothenfelder Beauty Point belegte damit auf Deutschland-Ebene Platz 1 und hofft nun auf eine gute internationale Platzierung.

Simone Reukauf

Bad Rothenfelde. Der Beauty Point in Bad Rothenfelde hat bei den "Keune Hairstylist Awards" den 1. Platz in Deutschland geholt. Chefin Ute Nieke erzählt, wie das gelang und was nun auf internationaler Ebene weiter passiert.

Die Idee zu der Frisur für den Wettbewerb kam der Inhaberin des Salons im Haus Kleine-Tebbe an der Frankfurter Straße quasi im Vorbeigehen. Vom Anblick ihrer Mitarbeiterin Lisa Jane Collins sei sie inspiriert worden. Zu ihr könnte eine Fris