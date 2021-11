Als Mutter Beimer ist Marie-Luise Marjan bekannt geworden. Im März 2020 war nach 1758 Folgen Schluss. In den Ruhestand hat sich die Schauspielerin jedoch nicht begeben. Am 12. November gastiert sie in Bad Rothenfelde mit einer Krimi-Lesung.

WDR/Steven Mahner

Bad Rothenfelde. Am Freitag, 12. November, kommt die als Mutter Beimer bekannt gewordene Marie-Luise Marjan ins Haus des Gastes in Bad Rothenfelde mit ihrem Programm „Mord mit Mutter“. Was sich dahinter verbirgt, wie ihr Leben nach der „Lindenstraße“ aussieht und warum sie in wilder Ehe gelebt hat – darüber spricht sie im Interview.

Anscheinend haben Sie sich nach dem Ende der „Lindenstraße“ nicht in den Ruhestand begeben. Was machen Sie jetzt? Hauptsächlich Lesungen. In diesem Jahr hole ich vor allem die Termine nach, die in 2020 wegen Corona ausgefallen sind. Ich re