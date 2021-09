Statt Salzmarkt: "Kleiner Oktobermarkt" in Bad Rothenfelde

Der Salzmarkt am Alten Gradierwerk in Bad Rothenfelde musste ausfallen, dafür gibt es nun den "Kleinen Oktobermarkt". (Archivfoto)

Petra Ropers

Bad Rothenfelde. Märkte und Konzerte sind wieder in einem überschaubaren Rahmen möglich. In Bad Rothenfelde findet am kommenden Wochenende der "Kleine Oktobermarkt" im Bad Rothenfelder Konzertgarten und auf dem Brunnenplatz statt.

Dieser "Kleine Oktobermarkt" ist das alternative Format des traditionellen Salzmarktes, der seit Jahren am Fronleichnamswochenende stattfindet und aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, teilte die Kur und Touristik Bad Rothenfelde e