Nach der erfolgreichen Müllsammelaktion trafen sich die Teilnehmer zu einem Mittagsimbiss am Feuerwehrgerätehaus in Bad Rothenfelde.

Dominik Lapp

Bad Rothenfelde. Zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion luden die Gemeinde und die Freiwillige Feuerwehr Bad Rothenfelde am Samstagmorgen.

Um 9.30 Uhr trafen sich die ehrenamtlichen Müllsammler am Bad Rothenfelder Feuerwehrgerätehaus, an der Mehrzweckhalle in Aschendorf und am Schützenhaus in Heidland-Strang. Mehr als 200 Schüler aus zwölf Schulklassen nahmen mit ihren Eltern