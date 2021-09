Senioren aus Borgholzhausen finden 780 Euro in Bad Rothenfelde und geben sie ab

Euro-Geldscheine – manchmal liegen sie auf der Straße, so wie jetzt in Bad Rothenfelde.

dpa/Bernd Wüstneck

Bad Rothenfelde. Einen Sonntagsausflug ist Bad Rothenfelde immer wert. Für ein Ehepaar aus Borgholzhausen hat er sich jetzt voraussichtlich besonders gelohnt.

Es ist die Geschichte vom ehrlichen Finder, die die Polizei Osnabrück da meldete. Aber voraussichtlich nicht die, in der der Ehrliche am Ende mit einem warmen Händedruck entlohnt wird. Am vergangenen Sonntag spazierten ein 78-Jäh