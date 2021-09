Besonders ärgerlich: Zahllose Mund- und Nasenbedeckungen wurden in den vergangenen Wochen und Monaten achtlos in die Natur geworfen.

Gemeinde Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Am Samstag, 25. September, soll die nächste Müllsammelaktion stattfinden. Bürger aller Generationen aus dem Ortskern Bad Rothenfelde treffen sich um 9.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus am Westfalendamm.

Dort werden Gruppen gebildet und mit Müllsäcken ausgestattet, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Bad Rothenfelde. Neben dem üblichen Verpackungsmüll werden die Müllsammler in diesem Jahr wohl auch zahllose Mund-Nasen-Bedeckunge