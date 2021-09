Was die neue Sauna "Sisgard" im Bad Rothenfelder Carpesol bietet

Sauna Sisgard mit automatischem Aufguss: Aus dem Rohr über dem Ofen läuft in regelmäßigen Abständen ein aromatischer Wasserstrahl.

Dennis Spellbrink

Bad Rothenfelde. Die Saunen im ersten Obergeschoss des Bad Rothenfelder Carpesol sind wieder geöffnet. Geschäftsführer Dennis Spellbrink erzählte, was es Neues gibt.

Zehn Tage dauerten die Umbauarbeiten. Es gibt nun einem komplett neuen Ruheraum und eine neue Sauna "Sisgard". Der nordische Name bedeute etwa "die magische Hüterin“, heißt es in einer Carpesol-Mitteilung, was ganz gut zur neuen Technik der