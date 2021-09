Sperrungen an Busbahnhof und Bahnhofstraße in Bad Rothenfelde

Der Busbahnhof und die Bahnhofstraße werden umgestaltet. Dazu wird es zeitweise Vollsperrungen geben.

Gemeinde Bad Rothenfelde/Sabine Leclercq-Fröbel

Bad Rothenfelde. Ab dem 13. September wird mit der Umgestaltung der Bahnhofstraße im ersten Bauabschnitt zwischen Heristo-Kreisel und Kurzer Straße begonnen. Die Maßnahme dauert voraussichtlich sechs Monate.

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) ist in die Jahre gekommen und weder funktional noch optisch zeitgemäß, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Bad Rothenfelde. Es sei an der Zeit, die Haltestelle, die Gehwege und Se