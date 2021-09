Spielplatz am Gradierwerk in Bad Rothenfelde schon fast 100 Jahre alt

Der Spielplatz am Gradierwerk hat eines fast 100-jährige Geschichte.

Gemeinde Bad Rothenfelde

Bad Rothenfelde. Der Spielplatz am Neuen Gradierwerk hat ein neues Gesicht bekommen. Moderne Spielgeräte sollen den 100 Jahre alten Spielplatz noch attraktiver machen.

Die Verantwortlichen in Rat und Verwaltung der Gemeinde Bad Rothenfelde beobachteten schon länger, dass die Ausstattung des Spielplatzes aufgewertet werden muss, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Bad Rothenfelde. In der Touris