Die Mütter der Bad Rothenfelder Initiative Kita-Kämpfer sind enttäuscht. Seit einem Jahr setzen sie sich für mehr Betreuungsplätze im Ort ein. Jetzt fehlen wieder 24 Plätze für U-3-Kinder (Archivfoto) FOTO: Jörn Martens „Kinder baden Fehlplanung aus“ 24 Betreuungsplätze fehlen - Bad Rothenfelder Eltern sauer Von Michael Schwager | 23.02.2022, 08:20 Uhr

Im Sommer fehlen in Bad Rothenfelde 24 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. In einem Brief an den Bürgermeister machen die Eltern ihrem Unmut Luft.