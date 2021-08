Wie das "Genusswerk" das Angebot in Bad Rothenfelde erweitert

Die Geschäftsführung des Genusswerks vor dem Start (von links): Benedict Koch, Leon Strathmann, Ralf Spohn und Philipp Beiersdorf.

Michael Schwager

Osnabrück. Es gibt kein Tamtam. Wegen Corona wird das neue "Genusswerk" am Alten Gradierwerk in Bad Rothenfelde am Donnerstag um 12 Uhr einfach nur die Tür öffnen. Die neue Gastronomie bietet Essen von Fischgerichten bis zu süßen Speisen.

In den Räumen des ehemaligen Café Koch ist nach mehrmonatiger Bauzeit Raum für ein ganz neues Konzept entstanden: ein Café und Bistro mit besonderen Angeboten. Auch im Außenbereich vor dem Gradierwerk, der von der Gemeinde angemietet wurde,