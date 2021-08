Stadtradeln 2021: So können Sie in Bad Rothenfelde mitmachen

Mit Rad und App unterwegs: Stadtradeln 2021 gibt es auch in Bad Rothenfelde wieder.

Gemeinde Bad Rothenfelde/Christoph Steinweg

Bad Rothenfelde. Am 14. August ist es für Bad Rothenfelde wieder soweit: Für die Kampagne Stadtradeln geht es drei Wochen lang auf zwei statt vier Rädern durch die Stadt, um das Klima zu schützen und nebenbei Preise zu gewinnen.

Wie die Gemeinde Bad Rothenfelde in einer Pressemitteilung bekannt gibt, haben Familien, Kollegen, Nachbarn oder Vereine wieder die Möglichkeit, Teams zu bilden. Mitmachen können alle, die in Bad Rothenfelde wohnen, arbeiten, in einem Verei