Bad Rothenfelder Augenklinik bald in ganz neuer Optik

Blick vom Konzertgarten Richtung Westen: Die Augenklinik an der Straße am Kurpark wird erweitert.

Ewers GmbH & Co.KG

Bad Rothenfelde. Es kommt Bewegung in Bauprojekte im Bad Rothenfelder Ortskern. Was tut sich an der Augenklinik, keine 150 Meter vom Westfälischen Hof entfernt?

Die Klinik ist seit 1960 ein etabliertes Belegfachkrankenhaus für Augenheilkunde. "Und das bleibt sie auch", betont Stephan Peters, mit Ines Ewers-Peters geschäftsführender Gesellschafter der Ewers GmbH & Co. KG. Dr. Fritz Georg, der la