Großer Andrang bei Impfaktion am Gradierwerk Bad Rothenfelde

Der Landkreis Osnabrück bot am Gradierwerk in Bad Rothenfelde Impfungen gegen Covid-19 an. Thomas Fuhrmann nutzte die Chance.

Michael Gründel

Bad Rothenfelde. Ausflug mit Impfung: Am Sonntagnachmittag nutzten viele Besucher am Alten Gradierwerk in Bad Rothenfelde die Chance, sich spontan gegen Corona impfen zu lassen.

Im Zuge seiner Strategie, die Impfung näher zu den Menschen zu bringen, hatte der Landkreis in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) die inzwischen fünfte offene Aktion zur Schutzimpfung gegen Covid-19 im Südkreis angeboten. Je