Landmaschinen und Stoppelfeld in Bad Rothenfelde in Brand geraten

Bei einem Feuer auf einem Feld in Bad Rothenfelde ist am Samstag ein landwirtschaftliches Gespann ausgebrannt.

Michael Janböke

Bad Rothenfelde. Bei einem Feuer auf einem Feld in Bad Rothenfelde sind am Samstag landwirtschaftliche Maschinen in Flammen aufgegangen. Teile eines Stoppelfeldes haben ebenfalls gebrannt.

Nach Angaben der Polizei war es gegen 15.35 Uhr bei Arbeiten auf einem Feld in der Straße Heidland zu dem Feuer gekommen. Ein Stein sei in das Presswerk der landwirtschaftlichen Maschine geraten und habe einen Funkenschlag ausgelöst, der wi