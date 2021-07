Landkreis plant Impfaktion am alten Gradierwerk in Bad Rothenfelde

Mobile Impfteams kommen am Sonntag nach Bad Rothenfelde und impfen am alten Gradierwerk. (Symbolfoto)

imago images/mhphoto/Mario Hösel

Bad Rothenfelde. Der Landkreis Osnabrück plant die nächste Corona-Impfaktion. Am Sonntag, 25. Juli, können Menschen in Bad Rothenfelde den Piks erhalten – am alten Gradierwerk.

Von 13 bis 17 Uhr können Impfwillige zum alten Gradierwerk kommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in einer Landkreis-Mitteilung."Als Impfstoffe stehen Biontech, Johnson & Johnson, Astrazeneca und Moderna zur V