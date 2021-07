Die Bergkirche in Osnabrück.

Archiv/Michael Gründel

Osnabrück . Weil er mit einer Bombendrohung die Gemeinde der Bergkirche in Osnabrück in Aufruhr versetzte, erging gegen einen Mann aus Bad Rothenfelde nun ein Strafbefehl.

Am 27. Februar erhielt die Organistin der Bergkirche in Osnabrück einen alarmierenden Anruf auf ihrem Mobiltelefon: Der Anrufer kündigte an, dass am folgenden Tag in der Bergkirche eine Bombe hochgehen werde und beendete anschließend sofort