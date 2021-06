Passt an jeden Schlüsselanhänger: Der kleine Luca-App-Chip ist ab sofort im Familien- und Senioren-Service-Büro in Bad Rothenfelde erhältlich.

Alexander Heim

Bad Rothenfelde. Bad Rothenfelder können sich jetzt kostenlos einen Luca-App-Schlüsselanhänger abholen. So soll die Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie erleichtert werden. Damit bietet die Gemeinde ein Vorreiter-Projekt an. Denn im südlichen Landkreis ist dessen Nutzung derzeit noch einzigartig.

„Nehmen Sie doch gerade Platz“, bittet Henning Mayer den Reporter – und verschwindet selbst flugs hinter der Plexiglasscheibe des Schreibtisches im Familien- und Senioren- Service-Büro an der Frankfurter Straße. Ein paar Klicks mit der Maus