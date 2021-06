Etwa 80 Menschen holte due Feuerwehr wegen des Brandes aus ihren Wohnungen. Vier Wohnungen mussten die Einsatzkräfte gewaltsam öffnen.

NWM-TV

Bad Rothenfelde. Bei einem Wohnungsbrand in Bad Rothenfelde sind am Samstag vier Menschen verletzt worden. Sie mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ursache des Feuers war vermutlich ein angebrannter Topf auf einem Herd. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagabend gegen 23.40 Uhr zum Sonnenhang in Bad Rothenfelde gerufen worden. In m