Kurze Wege: Die Bad-Apotheke zieht von der Frankfurter Straße 29 an die Frankfurter Straße 27 und vergrößert sich dabei deutlich.

Bad-Apotheke/Kerstin Mühlich

Bad Rothenfelde/Bad Laer. Die Bad Rothenfelder Bad-Apotheke berät ihre Kunden seit 41 Jahren an der Frankfurter Straße. Das bleibt auch nach ihrem Umzug so: Die Apotheke zieht nur ein Haus weiter. Ein neues Standbein gibt es in Bad Laer.

Heinz-Peter Fichter hatte die Bad-Apotheke 1980 eröffnet. 2004 gründete er die angeschlossene Versandapotheke Apotal, die inzwischen mit dem Bad Laerer Konkurrenzunternehmen Sanicare zu den Branchengrößen in Deutschen gehört. Vor einem Jahr