Mann wegen sexuellen Übergriffs in Whirlpool in Bad Rothenfelde verurteilt

In einem Whirlpool in Bad Rothenfelde soll der Angeklagte eine Frau gegen ihren Willen berührt haben. (Symbolfoto)

imago images/YAY Images

Bad Rothenfelde. Zu einer Bewährungsstrafe verurteilte das Amtsgericht einen Mann, der während eines aus dem Ruder gelaufenen Poolabends in Bad Rothenfelde einer jungen Frau gegenüber übergriffig geworden war.

Am 13. Juni vergangenen Jahres hatte sich eine damals 22-jährige Frau mit einer Arbeitskollegin in Bad Rothenfelde getroffen, um bei ihr einen gemeinsamen Abend zu verbringen und auch den im Garten befindlichen Whirlpool zu nutzen. An dem