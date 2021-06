Start um null Uhr: Carpesol in Bad Rothenfelde gut besucht

Neustart mitten in der Nacht: Das Angebot, um Null Uhr am Dienstagmorgen in die Becken der Carpesol-Therme zu hüpfen, nahmen viele Menschen gerne an.

Dennis Spellbrink

Bad Rothenfelde. Jetzt ging alles schneller als gedacht: Das Carpesol in Bad Rothenfelde hat um null Uhr in der Nacht zu Dienstag den Schwimmbereich geöffnet. Das kam gut an.

"Die Aktion ist gerade direkt um 0 Uhr sehr gut verlaufen, danach haben wir, wie erwartet, eine ruhige Phase gehabt, bevor es ab 6 Uhr wieder langsam bergauf ging", wie Geschäftsführer Dennis Spellbrink weiter mitteilte. Die Eintritts