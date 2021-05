86-jähriger Radfahrer nach Unfall in Bad Rothenfelde gestorben

In Bad Rothenfelde ist am Freitag ein Radfahrer bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb.

NWM-TV

Bad Rothenfelde. In Bad Rothenfelde ist am Freitag ein 86-jähriger Radfahrer bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb.

Gegen 13.25 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Ford den Niedersachsenring (L94) – dort ist Tempo 70 erlaubt – aus Dissen kommend in Richtung Bad Laer. Nach ersten Ermittlungen überquerte plötzlich ein 86-jähriger Mann aus Bad Rothenf