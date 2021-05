Am Freitag nahm die neue Drive-in-Teststelle auf dem Festplatz am Bad Rothenfelder Palsterkamp ihre Arbeit auf.

Petra Ropers

Bad Rothenfelde. Auf dem Weg in den Kurort kurz durch die Teststelle fahren und schon eine Viertelstunde später mit Negativtest in der Außengastronomie sitzen: Die neue Drive-in/Walk-in-Teststelle auf dem Festplatz am Palsterkamp in Bad Rothenfelde macht es möglich.

Ab sofort können sich Bürger, Gäste und Besucher von Bad Rothenfelde auf dem Gelände aus dem Auto heraus, auf dem Fahrrad oder auch zu Fuß auf das Coronavirus testen lassen. Dazu reicht eine kurze Anmeldung unter www.covisa.de, Teststelle B