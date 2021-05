Neues Corona-Test-Zentrum in Bad Rothenfelde ab Freitag

Im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde bietet das DRK nun freitags und sonntags Corona-Schnelltests an (Archiv).

Achim Köpp

Bad Rothenfelde. Corona-Tests waren in Bad Rothenfelde schon länger möglich. Jetzt kann man sich auch am Wochenende ein Stäbchen in die Nase schieben lassen.

Freitags und sonntags wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Testtermine im Haus des Gastes anbieten. Am 21. Mai geht es um 17 Uhr los, der letzte Durchgang beginnt um 19.45 Uhr. In sechs 15-Minuten-Blöcken können jeweils 15 Probanden – in