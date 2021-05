Ute Nieke leitet seit 24 Jahren den Beautypoint in Bad Rothenfelde. Ein hartes halbes Jahr mit ständig neuen Corona-Richtlinien liegt hinter ihr.

André Havergo

Bad Rothenfelde. Mit wenig Vorlauf mussten sich die Friseure in Deutschland in letzter Zeit immer wieder an neue Vorgaben anpassen. Nach dem ständigen Hin und Her sei langsam die Luft raus, sagt Ute Nieke, Inhaberin des Beautypoint in Bad Rothenfelde.

"Corona begleitet uns jetzt seit einem Jahr", so beginnt der Text, den sich Ute Nieke als Vorbereitung auf das Gespräch aufgeschrieben hat. Der Kopf komme nicht mehr zur Ruhe. Das Hin und Her sorge bei ihr und ihren Mitarbeitern für Unsiche