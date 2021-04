Bei einem Brand am vergangenen Wochenende in Bad Rothenfelde starben mehrere Hundert Ferkel, nun hat Peta Strafanzeige gegen den Landwirt erstattet.

NWM-TV

Bad Rothenfelde. Nach dem Brand eines Bad Rothenfelder Schweinestalls, bei dem mehrere Hundert Ferkel starben, erstattet die Tierrechtsorganisation Peta Strafanzeige gegen den Landwirt bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Einen Hinweis auf ein gesetzwidriges Verhalten des Landwirts benennt Peta aber nicht.

Am vergangenen Samstagabend war in einem Schweinestall auf einem Bauernhof in Bad Rothenfelde ein Feuer ausgebrochen. Dabei starben nach offiziellen Angaben vom Tag danach etwa 200 Ferkel, Peta schreibt in einer Pressemitteilung von 30