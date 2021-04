Schweinestall in Bad Rothenfelde in Brand - Großteil der Tiere verendet

Auf einem Bauernhof in Bad Rothenfelde-Strang ist ein Schweinestall in Brand geraten.

NWM-TV

Bad Rothenfelde. Auf einem Bauernhof in der Gemeinde Bad Rothenfelde ist am Samstagabend ein Schweinestall in Brand geraten. Ein Großteil der Tiere ist verendet.

Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte um 17.25 Uhr zu dem Hof im Ortsteil Strang gerufen, der sich zwischen Bad Rothenfelde und Bockhorst an der Frankfurter Straße befindet. Das Feuer konnte mittlerweile mittlerweile gelöscht we