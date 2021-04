Brand in Bad Rothenfelder Schweinestall - 200 Ferkel sterben

300 Ferkel verendeten bei einem Brand auf einem Bauernhof im Bad Rothenfelder Ortsteil Strang. Dieses hat offenbar überlebt.

NWM-TV

Bad Rothenfelde. Auf einem Bauernhof in der Gemeinde Bad Rothenfelde war am frühen Samstagabend ein Schweinestall in Brand geraten. Ein Großteil der dort untergebrachten 400 Ferkel ist verendet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf einen angrenzenden Sauenstall und das Wohnhaus verhindern.

Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte um 17.25 Uhr zu dem Hof im Ortsteil Strang gerufen. Auf dem Bauernhof im ländlichen Bereich zwischen Bad Rothenfelde und Versmold-Bockhorst an der Frankfurter Straße war ein 600 Quadratmeter