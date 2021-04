Der Kindergarten Löwenzahn in Aschendorf soll erweitert werden.

Jörn Martens

Bad Rothenfelde. Mütter mit Transparenten vor dem Sitzungssaal in der Grundschule, eine hitzige Sozialausschuss-Debatte, mehrere Sitzungsunterbrechungen, um Zuhörerinnen auf den Rängen Redebeiträge zu ermöglichen – das zeigt: Der Bad Rothenfelder Kommunalwahlkampf hat sein Thema gefunden - fehlende Kinderbetreuungsplätze.

Am Ende der Debatte stand dann eine wenig konkrete Empfehlung an den Rat: "Die Verwaltung wird beauftragt, ein möglichst bedarfsgerechtes Angebot an zusätzlichen Betreuungsplätzen in institutionellen Einrichtungen und in der Kindertagespfle