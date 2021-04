Kind von unbekanntem Mann auf Spielplatz in Bad Rothenfelde geschlagen

Tatort Spielplatz: Eine Siebenjährige wurde in Bad Rothenfelde von einem Unbekannten verletzt. (Symbolbild)

Imago Images/Rolf Kremming

Bad Rothenfelde. Ein siebenjähriges Mädchen ist an Karfreitag von einem Unbekannten in Bad Rothenfelde verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde auf dem Spielplatz an der Frankfurter Straße, zwischen den Straßen Am Pagenkamp und Helferner Weg, am Karfreitag ein Kind von einem etwa 18 Jahre alten Mann geschlagen. Die Siebenjährige befand sich zwischen