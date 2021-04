In Bad Rothenfelde konnten am heutigen Dienstag in einigen Straßen keine gelben Tonnen und gelbe Säcke abgeholt werden.

Awigo

Bad Rothenfelde. Aufgrund eines technischen Defekts am Fahrzeug musste am Dienstag, 6. April, eine Tour zur Abfuhr der Verpackungsabfälle (gelbe Tonne/gelber Sack) in Bad Rothenfelde abgebrochen werden. Das teilt die Awigo in einer Pressemitteilung mit.

In folgenden Straßen sind laut Awigo Behälter und Säcke stehen geblieben: Wiekstraße, Am Sportplatz, Lindenallee, Auf dem Kalwerkamp, Am Mühlenbach, Am Hurrelhof und Heidländer Weg (teilweise).Die Awigo hat eine Nachfuhr für den kommenden D