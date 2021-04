Platzbetreiber in der Region Osnabrück: Camping-Urlaub ist auch während Corona sicher

Viel Platz kann Eberhard Krützmann seinen Gästen auf seinem Eurocamp-Campingplatz in Lienen bieten.

Hermann Pentermann

Bad Rothenfelde/Lienen/Leeden. Campingplätze sind wie viele andere touristische Einrichtungen seit November 2020 geschlossen. Nun will eine an den Bundestag gerichtete Petition erreichen, dass Stellplätze geöffnet werden. Wie sehen das die Betroffenen im Osnabrücker Land?

„Campingurlaub an der frischen Luft ist insbesondere mit einer nationalen Teststrategie, in die die Campingplätze eingebunden werden, und mit digitaler Nachverfolgung, auch unter den gegenwärtigen Pandemiebedingungen, vertretbar“, so Dr. Gu