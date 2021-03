Corona-Zahlen steigen in Bad Rothenfelde - Kita betroffen

An Wochenenden und Feiertagen herrscht an den Gradierwerken in Bad Rothenfelde weiter Maskenpflicht.

Jörn Martens

Bad Rothenfelde. In Bad Rothenfelde steigen die Infektionszahlen weiter an. Aktuell gibt es laut Landkreis 42 bestätigte Corona-Fälle. Bis auf einen Ausbruchsherd in einer Kita bleibt das Ausbruchsgeschehen im Heilbad dabei weitgehend diffus.

Bereits von vergangenem Mittwoch auf Freitag hatten sich die Fallzahlen zunächst von 9 auf 28 mehr als verdreifacht. Inzwischen stieg die Zahl der Infizierten auf 42: Acht Fälle – sieben Kinder und eine Erzieherin – lassen sich der Ki