Den Ermittlern der Polizeistation Dissen ist es gelungen, einen gesuchten Fahrradfahrer zu ermitteln.

Jörn Martens

Bad Rothenfelde. Erfolg für die Polizei: Der Radfahrer, der vergangenen Donnerstag ein Rentnerpaar in Bad Rothenfelde bedroht und diesem ins Gesicht gespuckt hatte, wurde jetzt ermittelt.

Im Kurpark in Bad Rothenfelde kam es am vergangenen Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fußgängern und einem Radfahrer. Ein 29-Jähriger war davor knapp an einem älteren Ehepaar vorbeigefahren. Als der 80-jährige Fußgän