Zwei Verletzte bei Unfall auf Niedersachsenring in Bad Rothenfelde

Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Bei einem Unfall auf dem Niedersachsenring in Bad Rothenfelde sind am Donnerstagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. In einem Kreisel hatte ein Traktorfahrer die Vorfahrt eines Autos missachtet, woraufhin es zur Kollision kam.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Auto auf dem Niedersachsenring in Richtung Autobahn. In einem Kreisverkehr missachtete ein Traktorfahrer, der von rechts aus der Bahnhofstraße kam, die Vorfahrt des Wagens. Der Traktor