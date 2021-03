Philipp Beiersorf, Benedict Koch, Leon Strothmann und Ralf Spohn inspizieren die Baustelle, die noch nicht verrät, wie das spätere Genusswerk einmal aussehen wird.

Anke Schneider

Bad Rothenfelde. Das Café Koch in der Galerie am alten Gradierwerk ist geschlossen. „Wir bauen für sie um“ ist an der Tür zu lesen. „Hier entsteht etwas ganz Neues, und es wird ein Gewinn für Bad Rothenfelde sein“, kündigt Benedict Koch an, der das Café zuletzt in dritter Generation führte.

Ein Treffen mit den Betreibern des Siedehauses in der Galerie gab den Ausschlag, das kleine Café Koch umfassend zu sanieren. „Eigentlich hatten wir uns wegen etwas ganz anderem getroffen, aber dann sprudelten die Ideen“, so Benedict Koch.