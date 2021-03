Die Villa Lehmann wird als Kindergarten genutzt. Dereit wird der Dachboden ausgebaut. Die Plätze, die dadurch ab August zur Verfügung stehen, decken aber noch nicht den gesamten Bedarf in der Gemeinde ab. (Archiv)

Anke Schneider

Bad Rothenfelde. Für 35 Bad Rothenfelder Kinder wird es im Sommer voraussichtlich keine Betreuungsplätze geben. Das berichtete der Bürgermeister dem Rat. Für Kritiker des Gemeindehaushalts 2021 ein Zeichen dafür, dass die Gemeinde nicht mutig genug in die Kinderbetreuung investiert.

Der Rat hatte in dieser Woche einen Haushalt für das Jahr 2021 bei einer Gegenstimme verabschiedet, wonach die Aufwendungen in Höhe von rund 14,82 Millionen Euro am Ende des Jahres durch die Erträge in Höhe von etwa 14,05 Millionen Euro nic