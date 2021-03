Ein Hinweisschild auf das Geflügelpest-Beobachtungsgebiet hängt an einer Straße in Bad Rothenfelde.

Jörn Martens

Bad Laer/Bad Rothenfelde/Dissen. Im Kreis Gütersloh ist in der vergangenen Woche ein Geflügelpest-Ausbruch amtlich bestätigt worden. Das Beobachtungsgebiet reicht auch in den Landkreis Osnabrück. Drei Kommunen im Südkreis sind betroffen – neue Schilder weisen darauf hin.

Weiße Tafeln mit der roten Aufschrift "Geflügelpest Beobachtungsgebiet" hängen an einigen Straßen am Fahrbahnrand. Es seien insgesamt 14 Schilder an den Grenzen zum Beobachtungsgebiet installiert worden, berichtet Landkreis-Sprecher Burkhar