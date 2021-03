Hier gilt in Bad Rothenfelde am Wochenende eine Maskenpflicht unter freiem Himmel

Wer am Wochenende rund um die Gradierwerke in Bad Rothenfelde unterwegs ist, muss tagsüber eine Maske unter freiem Himmel tragen. (Archivfoto)

Jörn Martens

Bad Rothenfelde. Der Landkreis Osnabrück hat eine neue Corona-Allgemeinverfügung erlassen. Darin taucht erstmals eine Maskenpflicht für Bad Rothenfelde auf. An bestimmten Tagen und an bestimmten Orten muss fortan im Freien eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Laut der 36. Infektionsschutzrechtlichen Allgemeinverfügung muss in Bad Rothenfelde "an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9 Uhr bis 19 Uhr auf der Salinenstraße, auf den unmittelbar an die Gradierwerke angrenzenden P