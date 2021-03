Für die beiden Fahrzeuge endete der Unfall fatal; die drei beteiligten Personen kamen letztlich mit dem Schrecken davon.

Bad Rothenfelde. Zwei Autos schrottreif, der Westfalendamm für Aufräumarbeiten lange gesperrt und drei Personen verletzt - so lautete die erste Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zweier Personenwagen am Samstagvormittag in Bad Rothenfelde. Am Ende ging es aber glimpflich ab.

Die Fahrerin eines Kleinwagens hatte nach Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr beim Linksabbiegen vom Niedersachsenring auf den Westfalendamm einen entgegenkommenden Mercedes übersehen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurde am Mercedes