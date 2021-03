Post aus Berlin: Paula Mäscher (8) freut sich über das Antwortschreiben auf ihren Brief an Angela Merkel aus dem Bundeskanzleramt.

Kai Mäscher

Bad Rothenfelde. Wer Angela Merkel nach einem Corona-Gipfel vor Reporter-Mikros sieht, der ahnt: Bundeskanzlerin sein, das ist oft kein Zuckerschlecken. Jedenfalls hatte die Paula Mäscher (8) aus Bad Rothenfelde ganz stark diesen Eindruck. Um die Kanzlerin etwas aufzumuntern, schrieb sie ihr einen Brief. Und bekam jetzt auch eine Antwort.

Paula fände es zwar schön, wenn sie bald wieder in die Schule an der Frankfurter Straße gehen könnte und ihre Freundinnen wiedersehen. Die Achtjährige trifft sich sonst in der Freizeit gerne mit ihren Freundinnen, nimmt an der Musikschule t