Ein junger Mann aus Dissen ist in Bad Rothenfelde leicht verletzt worden, als sich sein Auto mehrfach überschlug. (Symbolbild)

Friso Gentsch

Bad Rothenfelde. Ein 19-Jähriger hat sich mit seinem Auto in Bad Rothenfelde mehrfach überschlagen, weil er einem Wildtier ausweichen wollte. Der Dissener überstand den Unfall leicht verletzt.

Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach ereignete sich der Unfall in der Nacht zum Mittwoch gegen 0.30 Uhr. Der 19-Jährige fuhr mit seinem Auto die Versmolder Straße in Richtung Bad Rothenfelde. In Höhe der Bushaltest