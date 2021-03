Ankermieter für den Westfälischen Hof in Bad Rothenfelde ist gefunden

Es wird Zeit, dass sich am Westfälischen Hof etwas tut. Je länger das Gebäude leersteht, desto mehr bröckelt der Putz, verfällt die Fassade. In einem Raum hat sich eine Taubenkolonie niedergelassen.

Jörn Martens

Bad Rothenfelde. Der Mietvertrag ist unterschrieben, der Ankermieter für den neuen Westfälischen Hof in Bad Rothenfelde gefunden.

Lange war es still um den Westfälischen Hof. Die Pläne für das neue Quartier lagen auf Eis. Nun melden sich die Investoren des Gebäudekomplexes am Bad Rothenfelder Kurpark in einem Gespräch mit unserer Redaktion zurück. Jör