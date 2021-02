Blick auf die Nordseite des Hauses Georgstraße 25. Im Erdgeschoss soll ein verandaartiger Anbau einen barrierefreien Zugang zur Arztpraxis ermöglichen.

Michael Schwager

Bad Rothenfelde. Die Hautarztpraxis in der Bad Rothenfelder Georgstraße will den Zugang zu ihren Räumen behindertenfreundlich gestalten. Für die dafür erforderliche Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes gab der Bauausschuss der Gemeinde jetzt grünes Licht.

Die Salderman Dermatologisches Institut Bad Rothenfelde GmbH & Co. KG in der Georgstraße 25 begründete ihr Bauvorhaben so: "Die dermatologische Praxis genießt gerade bei älteren Patienten einen hohen Zuspruch. Da die Praxis aktuell nur