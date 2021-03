Ein junger Mann aus Bad Rothenfelde musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Bad Iburg verantworten, weil er seine Freundin massiv geschlagen haben soll. Letztlich soll die Auseinandersetzung nicht so schlimm gewesen sein – und das Paar hat sich zusammengerauft. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bad Rothenfelde. Weil er während eines Beziehungsstreits seine Freundin geschlagen und deren Handy zerstört hatte, fand sich ein junger Mann aus Bad Rothenfelde vor dem Amtsgericht Bad Iburg wieder.

„Es tut mir in der Seele leid“, betonte der geständige 25-Jährige im Anschluss an die Verlesung der Anklageschrift. In der wurde ihm zur Last gelegt, Ende vergangenen Septembers seine Freundin im Zuge eines aus dem Ruder laufenden Streits m